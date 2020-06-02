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Голкипер Десны пообещал кардинально изменить имидж, если команда займет второе место

08:47 36 Читати українською
Голкипер Десны пообещал кардинально изменить имидж, если команда займет второе место
Евгений Паст / Фото из открытых источников

Вратарь Десны Евгений Паст готов в прямом эфире побриться налысо, если завоюет со своей командой серебро украинского первенства.

"Перед игрой с Колосом руководство озвучило цель – борьба за призовые места. Я так понял, что аппетит приходит во время игры, и, конечно, мы будем решать задачи, которые перед нами ставит руководство.

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Они делают для этого все возможное и невозможное. Будем двигаться от игры к игре. Готовимся к Шахтеру, затем – к Александрии и т. д. Побреюсь налысо, если займем второе место. Могу пообещать. Позвоните, я могу это сделать в прямом эфире", – сказал Паст в эфире программы "Залишайся з футболом".

Напомним, Десна в предыдущем матче одолела на выезде Колос (2:0) и после 24-х туров занимает в УПЛ третье место, набрав 46 очков.

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