Голкипер Черноморца рассказал о кардинальных изменениях в клубе после прихода Кучера: "Должны адаптироваться"
Вратарь одесского Черноморца Чиджоке Аниагбосо поделился впечатлениями от работы под руководством Александра Кучера.
"Каждый тренер имеет свой стиль, свой план работы. Мы должны адаптироваться к новым требованиям. Изменилась схема, тренировочная программа, и это нормально, когда меняется тренер. Александр Кучер нацеливает нас на атакующий футбол, требует быстрее доставлять мяч вперед, а также быстро реагировать на потерю мяча, чтобы сразу его вернуть", – сказал Аниагбосо в интервью Українському футболу.
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Чиджоке Аниагбосо перешел в состав Черноморца в сентябре 2024 года, До этого нигерийский вратарь выступал в Украине за Полесье и Звягель. Александр Кучер возглавил одесский клуб в марте 2025 года, заменив Александра Бабича.
Сейчас "моряки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 18 очков после 24-х туров чемпионата.
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