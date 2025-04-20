"Каждый тренер имеет свой стиль, свой план работы. Мы должны адаптироваться к новым требованиям. Изменилась схема, тренировочная программа, и это нормально, когда меняется тренер. Александр Кучер нацеливает нас на атакующий футбол, требует быстрее доставлять мяч вперед, а также быстро реагировать на потерю мяча, чтобы сразу его вернуть", – сказал Аниагбосо в интервью Українському футболу.

Экс-игрок сборной Украины присоединится к тренерскому штабу Черноморца

Чиджоке Аниагбосо перешел в состав Черноморца в сентябре 2024 года, До этого нигерийский вратарь выступал в Украине за Полесье и Звягель. Александр Кучер возглавил одесский клуб в марте 2025 года, заменив Александра Бабича.

Сейчас "моряки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 18 очков после 24-х туров чемпионата.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета