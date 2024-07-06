Голкипер Черноморца Даниил Варакута покинул клуб, сообщает ТаТоТаке. У 22-летнего футболиста 30 июня подошел к концу действующий контракт с "моряками".

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Ранее генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра сообщал, что Черноморец намерен продлить контракт с голкипером Даниилом Варакутом. Однако эти планы не воплотились, и теперь Варакута покидает одесскую команду и перейдет в другой клуб как свободный агент. Тем не менее, новая команда игрока будет вынуждена выплатить Черноморцу компенсацию за его воспитание.

Напомним, прошлом сезоне Даниил сыграл за Черноморец 27 матчей, в которых пропустил 44 мяча и 5 раз сохранил ворота "сухими". Также он стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству сейвов (104). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, по итогам прошлого сезона Черноморец занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку.

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