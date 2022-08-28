Голкипер Черноморца отбил пенальти второй тур подряд – видео пижонства в стиле Жоржиньо
06:30 - Читати українською
Металлист 1925 и Черноморец поделили очки в рамках 2-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Одесситы в первом туре неожиданно проиграли Вересу, а харьковчане вообще сотворили сенсацию, сыграв вничью с Шахтером. Отчетный матч Металлист 1925 снова свел к ничьей без голов.
Металлист 1925 удержал ничью с Черноморцем – команда Григорчука набрала первое очко, Непогодов снова взял пенальти
Правда, на этот раз у подопечных Валерия Кривенцова были шансы на победу. В частности, Артем Габелок не смог реализовать пенальти. Интересно, что голкипер Черноморца Дмитрий Непогодов второй матч подряд справился с ударом с 11 метров.
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