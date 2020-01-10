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Голкипер Брайтона организует акцию для борьбы с пожарами в Австралии – 500 долларов за каждый сейв в 22 туре АПЛ

10 января 13:55 61 Читати українською
Голкипер Брайтона организует акцию для борьбы с пожарами в Австралии – 500 долларов за каждый сейв в 22 туре АПЛ
Мэтью Райан / Getty Images

Австралийский вратарь Брайтона Мэтью Райан не хочет оставаться в стороне от ужасных проблем своей родины.

38’ Ришарлисон
 
38’ Ришарлисон

Игрок "чаек" планирует оригинальный сбор средств, которые будут направлены на помощь Австралии в борьбе с массовыми пожарами.

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"Я пожертвую 500 долларов за каждый зафиксированный сейв голкиперов АПЛ в эти выходные", – написал Райан в своем Twitter. Добавим, что команда 27-летнего австралийца поедет в гости к Эвертону, и он сам сможет присоединиться к своей инициативе.

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"Зеленый континент" страдает от массовых пожаров с октября прошлого года. Жертвами бедствия уже стали более 20 человек и более одного миллиарда животных.

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Англия Брайтон Брайтон Эвертон - Брайтон Мэтью Райан Мэтью Райан
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