Голкипер Брайтона организует акцию для борьбы с пожарами в Австралии – 500 долларов за каждый сейв в 22 туре АПЛ

Австралийский вратарь Брайтона Мэтью Райан не хочет оставаться в стороне от ужасных проблем своей родины.

Игрок "чаек" планирует оригинальный сбор средств, которые будут направлены на помощь Австралии в борьбе с массовыми пожарами.

Зинченко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

"Я пожертвую 500 долларов за каждый зафиксированный сейв голкиперов АПЛ в эти выходные", – написал Райан в своем Twitter. Добавим, что команда 27-летнего австралийца поедет в гости к Эвертону, и он сам сможет присоединиться к своей инициативе.

16 убитых и 5 раненых – футбольный матч в мексиканской тюрьме завершился страшной трагедией

"Зеленый континент" страдает от массовых пожаров с октября прошлого года. Жертвами бедствия уже стали более 20 человек и более одного миллиарда животных.