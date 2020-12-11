"Мы знали, что это будет очень сложная игра, но у нас была большая сплоченность. Именно об этом просил нас наставник.

Брага – Заря – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы сделали это и провели очень хороший поединок. Я знал, что команда продемонстрирует положительный результат. Мы работаем очень хорошо", – цитирует Тьягу Са Ojogo.

Заметим, Брага завершила групповой этап Лиги Европы на втором месте с 13 очками, уступив Лестеру лишь по дополнительным показателям – обе команды вышли в плей-офф. Заря финишировала третья и осталась без еврокубковой весны.

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