Голкипер Браги раскрыл секрет успеха португальцев в поединке против Зари
Вратарь Браги Тьягу Са назвал единственную причину победы над Зарей (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Мы знали, что это будет очень сложная игра, но у нас была большая сплоченность. Именно об этом просил нас наставник.
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Мы сделали это и провели очень хороший поединок. Я знал, что команда продемонстрирует положительный результат. Мы работаем очень хорошо", – цитирует Тьягу Са Ojogo.
Заметим, Брага завершила групповой этап Лиги Европы на втором месте с 13 очками, уступив Лестеру лишь по дополнительным показателям – обе команды вышли в плей-офф. Заря финишировала третья и осталась без еврокубковой весны.
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