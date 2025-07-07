Как сообщает The Mirror, чешский голкипер Матей Коварж покинет леверкузенский клуб и перейдет в ПСВ за 3,5 миллиона евро.

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Коваржа хорошо помнят в Манчестер Юнайтед – именно тен Хаг дал согласие на его продажу в Байер в 2023 году за 9 миллионов евро. Чешский вратарь присоединился к "красным дьяволам" еще в 17-летнем возрасте, однако ни разу не сыграл за первую команду, выступая в арендах за Свиндон, Бертон и чешскую Спарту.

В составе Байера Коварж провел 32 матча за два сезона, однако потерял место в ротации после перехода нидерландца Марка Флеккена из Брентфорда. Последний будет конкурировать с основным кипером Лукашем Градецким, поэтому Коварж решил перейти в ПСВ в поисках игровой практики.

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