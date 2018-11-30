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Голкипер Астаны Эрич: У Динамо за всю игру был один полумомент

11:03 77 Читати українською
Голкипер Астаны Эрич: У Динамо за всю игру был один полумомент
Ненад Еріч / фото із соцмереж

Вратарь Астаны Ненад Эрич прокомментировал поражение от Динамо в 5 туре Лиги Европы.

"Мы здорово сыграли. Это футбол. Думаю, это лучший матч года. По моментам, с такой командой как Динамо Киев – это очень хорошо. Счет на табло, конечно, неприятный. Будем ждать, что Яблонец хорошо сыграет с Ренном. Думаю, что, если мы сыграем во Франции так, как сегодня, то будут все шансы выиграть.

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У Динамо за всю игру был один полумомент. Смотрел эпизод. Футболист Динамо точно попал. Пробил не очень сильно, но точно. Трудно было, он точно попал в угол.

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Киев – молодая команда с хорошими перспективными футболистами. В обоих таймах они играли на контратаках. Честно, мы здорово сыграли, не давали им пространства. Конечно, Динамо – великая команда, я желаю им удачи. Будем готовится к матчу с Ренном", – цитирует Эрича Sport.kz.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы Астана Астана Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Ненад Эрич Ненад Эрич
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