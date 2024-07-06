Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подготовил свою команду к серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии.

Англичане получили право сыграть в полуфинале чемпионата Европы, обыграв швейцарцев в серии послематчевых пенальти (0:0, по пен 5:3).

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В соцсети попало фото бутылки для воды голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда. На ней был список игроков сборной Швейцарии и их привычки при пробитии пенальти. Например, возле игрока Манчестер Сити Аканджи было написано "прыгай влево". Пикфорд воспользовался шпаргалкой и отразил удар соперника.

Напомним, что в полуфинале Англия сыграет против победителя пары Нидерланды – Турция.

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