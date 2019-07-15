toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Голкипер Америки отразил три пенальти и забил решающий гол в матче чемпионов Мексики

16:57 102 Читати українською
Голкипер Америки отразил три пенальти и забил решающий гол в матче чемпионов Мексики
Аугустин Марчесин / Соцсети

В мексиканском турнире чемпионов Америка победила Тигрес в серии послематчевых пенальти.

Голкипер Америки Аугустин Марчесин стал главным героем поединка чемпионов Мексики. Основное время матча между Америкой и Тигрес завершился со счетом 0:0.

В Мексике во время матча детских команд родители устроили драку – жуткое видео

В серии пенальти Марчесин сначала парировал три выстрела игроков соперника, а затем сам забил решающий гол в серии послематчевых ударов, чем принес победу своей команде. Серия пенальти завершилась со счетом 6:5 в пользу Америки.

blog_ava
Бывший тренер Металлиста и сборной Украины борется с тяжелой болезнью
14:18
768
Теги
Видеоновости Мир Америка Америка Тигрес Тигрес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
26
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук