Голкипер Александрии Билык близок к переходу в Митьюлланд

Вратарь бронзового призера прошлого сезона УПЛ Олег Билык вскоре покинет команду.

Как стало известно "Футбол 24" Олег Билык покинет Александрию и присоединится к Митьюлланду.

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21-летний вратарь привлек к себе внимание успешным выступлением за сборную Украины на Кубке Лобановского – в частности, надежной игрой в финале против Израиля.

Философия Митьюлланда – развитие молодых игроков и выгодная перепродажа. Их основному вратарю Йесперу Хансену уже 34. Поэтому датчане активно изучают возможность покупки Билыка.

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В прошлом сезоне Билык преимущественно выступал за команду U-21, попав в заявку Александрии только на 3 матча УПЛ.