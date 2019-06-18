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Голкипер Александрии Билык близок к переходу в Митьюлланд

12:00 73 Читати українською
Голкипер Александрии Билык близок к переходу в Митьюлланд
Олег Билык / фото из соцсетей

Вратарь бронзового призера прошлого сезона УПЛ Олег Билык вскоре покинет команду.

Как стало известно "Футбол 24" Олег Билык покинет Александрию и присоединится к Митьюлланду.

Ди Франко может перейти в Александрию – клуб уже ведет переговоры с Карпатами

21-летний вратарь привлек к себе внимание успешным выступлением за сборную Украины на Кубке Лобановского – в частности, надежной игрой в финале против Израиля.

Философия Митьюлланда – развитие молодых игроков и выгодная перепродажа. Их основному вратарю Йесперу Хансену уже 34. Поэтому датчане активно изучают возможность покупки Билыка.

Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич

В прошлом сезоне Билык преимущественно выступал за команду U-21, попав в заявку Александрии только на 3 матча УПЛ.

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Главное Александрия Александрия Митьюлланд Митьюлланд Олег Билык Олег Билык
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