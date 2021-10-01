Досадный эпизод случился во время домашнего матча Антверпена против Айнтрахта в рамках ЛЕ.

Айнтрахт на выезде минимально одолел Антверпен (1:0) во время поединка второго тура группового этапа ЛЕ, но праздник футбола испортил инцидент с фанами хозяев.

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Болельщики во время игры зажгли пиротехнику и бросали ее на поле, одна из петард упала у ног вратаря гостей Кевина Траппа и взорвалась. Голкипер немецкой команды упал на газон, врачи несколько минут приводили игрока в себя, но Кевин все же сумел продолжить поединок.

По информации RTL УЕФА инициирует расследование этого инцидента, а бельгийскому клубу грозит крупный штраф.

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