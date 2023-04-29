СК Днепр-1 продолжает преследовать Шахтер, обыграв Ингулец в матче 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Ингулец – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

Днепряне выглядели активнее в первой половине, но голов до перерыва болельщики не увидели. А на старте второго тайма Гуцуляк заработал сомнительный пенальти, который реализовал Довбик – 20 гол нападающего в сезоне.

СК Днепр-1 дожал Ингулец благодаря скандальному пенальти – шедевр в стиле звездного бразильца, безумные цифры Довбика

Спустя 7 минут Когут установил окончательный счет во встрече – Сваток сделал длинную передачу через все поле, а Игорь ударом головой перебросил вратаря.

Эта победа позволила СК Днепр-1 набрать 51 пункт и остаться вторым, а Ингулец с 26 очками расположился на 10 строчке.