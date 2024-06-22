Жорж Микаутадзе стал шестым игроком, который забил оба первых мяча своей сборной на чемпионате Европы и первым после Андрея Шевченко. В 2012 году лучший футболист в истории сборной Украины отличился дублем в ворота Швеции; Микаутадзе забил в двух разных матчах – против Турции и Чехии. В ворота чехов Жорж забил с пенальти, который был назначен за игру рукой в исполнении Робина Гранача.

Грузия в матче с отмененным голом выстояла против Чехии, добыв историческое очко на Евро-2024 – лидеры травмировались

После перерыва Патрику Шику ударом грудью (!) удалось сравнять счёт. Теперь он входит в тройку лучших бомбардиров в истории Евро в пропорции сыгранных матчей и забитых мячей (0,86 – 7 игр и 6 голов). По этому показателю форвард Байера уступает только Мишелю Платини, показатель которого составляет 1,8 (5 матчей и 9 голов).