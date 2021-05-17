В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал минимально переиграл Атлетик из Бильбао. Смотрите видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

Для победы над басками "сливочным" хватило и одного забитого мяча. Подобрать ключ к воротам Симона мадридцы сумели после перерыва.

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На 68-й минуте Каземиро позволили прострелить вдоль ворот, Бензема не сумел пробить с лета, а мяч попал в ногу Начо на дальней штанге и влетел в сетку. Проверка VAR нарушение правил мадридцами не обнаружила. Далее, несмотря на старания обеих команд, огорчить Куртуа либо Симона никто так и не сумел.

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