Динамо разгромило Ингулец (4:0) в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Ингулец – 4:0

Голы: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.

Киевляне сделали этот спарринг закрытым, но все равно опубликовали видео голов. Вернувшийся в УПЛ Ингулец, не смог дать достойный бой фавориту.

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Отметим, что счет открыл Максим Брагару, для которого это был первый матч в команде Александра Шовковского. Также заслуживает внимания Кирилл Пашко, в активе которого гол и результативная передача.