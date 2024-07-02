Голевой дебют Брагару в видеообзоре матча Динамо – Ингулец – 4:0
16:08 - Читати українською
Динамо разгромило Ингулец (4:0) в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Динамо – Ингулец – 4:0
Голы: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.
Киевляне сделали этот спарринг закрытым, но все равно опубликовали видео голов. Вернувшийся в УПЛ Ингулец, не смог дать достойный бой фавориту.
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Отметим, что счет открыл Максим Брагару, для которого это был первый матч в команде Александра Шовковского. Также заслуживает внимания Кирилл Пашко, в активе которого гол и результативная передача.
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