"Красные дьяволы" быстро открыли счет – Эмилиано Мартинес опозорился, пропустив мяч между ног после удара Бруну Фернандеша. Во втором тайме португалец оформил дубль, воспользовавшись удачным отбором и пасом Фреда.

Ман Юнайтед упустил победу над Астон Виллой, несмотря на преимущество в 2 гола – Коутиньо забил в дебютном матче за бирмингемцев

Стивен Джеррард бросил в бой Филиппе Коутиньо, для которого эта игра стала первой в АПЛ после перехода из Барселоны. И бразилец не подвел – сначала в борьбе с ним защитник МЮ сбросил мяч под удар Рэмзи, а затем и сам Филиппе поразил ворота Де Хеа!

2:2 – МЮ остался 7-м, "вилланы" на 13-й позиции.