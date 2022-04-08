В первом тайме команды обменялись голами Синистерры и Олаинки, а после перерыва начались невероятные качели. Йира Сор впервые в матче вывел Славию вперед, но чехи пропустили еще дважды. К сожалению, в моменте с голом Сенеси не доработал украинский центрбек Тарас Качараба, а его земляк Максим Таловеров получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Славія Прага вирвала нічию з Фейєнордом у Лізі конференцій – результативна помилка Качараби і шість голів

Последнее слово все же было за Славией. Уже в компенсированное время Фейеноорд устроил пожар в собственной штрафной, который "погасил" мощный удар Траоре – 3:3.