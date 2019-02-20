Голевая засуха в Лиге чемпионов – последний раз в турнире такое было с участием Динамо

Оба матча игрового дня Лиги чемпионов закончились безголевой ничьей.
19 февраля состоялись матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Баварией, а также между Лионом и Барселоной. Оба поединка закончились со счетом 0:0.
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Это второй случай в истории самого престижного клубного евротурнира, когда в игровой день не было забито ни одного мяча. Впервые это произошло 15 марта 2016 года, когда матчи Атлетико – ПСВ и Манчестер Сити – Динамо завершились без забитых голов.
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Заметим, что тогда второй матч между Манчестер Сити и Динамо завершился победой "горожан" со счетом 3:1, а киевляне покинули турнир.
К слову, ответные матчи между Ливерпулем и Баварией, а также между Лионом и Барселоной состоятся 13 марта.