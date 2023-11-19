"У нас не так много таких ситуаций, когда очень много легионеров забивают одновременно гол.

Зинченко выделил двух игроков из УПЛ, которых хотел бы видеть в Арсенале

Хочется чаще это видеть, но я очень рад за ребят, что они демонстрируют хорошую игру.

Миколенко? Машина. Голевая машина. Я уже не знаю, как его догнать. Хорошо ли, что Арсенал в ближайшее время не играет с Эвертоном? 100 процентов", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Александр в матче последнего тура АПЛ сумел забить впервые в сезоне в ворота Бернли (дебютный гол на Эмирейтс), в свою очередь Миколенко расписался в воротах Брайтона и Кристал Пэлас в двух поединках подряд.

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