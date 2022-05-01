Лацио в сверхрезультативном поединке вырвал победу над Специей в рамках 35-го тура Серии А. Смотрите обзор встречи на Футбол 24.

Поединок начался успешно для Специи – уже на 9 минуте Аду вывел хозяев вперед, головой замкнув рикошет после розыгрыша штрафного. До перерыва команды обменялись голами: Иммобиле реализовал пенальти, но Специя снова вышла вперед – Агуделло обокрал защитника в центре поля, выбежал 1 на 1 и пробил над вратарем.

Сампдория без Супряги одолела Дженоа, Коваленко застал концовку яркой битвы Лацио и Специи

После перерыва "орлы" снова сравняли положение – после рикошета от стойки мяч попал во вратаря и оказался в воротах. Впрочем, Христов мгновенно снова вывел Специю вперед. Милинкович-Савич в очередной раз сравнял счет во встрече на 68 минуте, а под занавес встречи Ачерби вырвал победу для Лацио. Коваленко ж вышел на 82 минуте при счете 3:3.