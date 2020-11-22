Голевая феерия с тремя пенальти в видеообзоре матча Минай – СК Днепр-1 – 3:2
17:00 - Читати українською
Минай в напряженном поединке 10 тура УПЛ победил СК Днепр-1. Смотрите видео голов и интересных моментов матча на "Футбол 24".
завершено
45+3’ Анатолий Нуриев
79’ Василий Пыняшко
90’ Анатолий Нуриев
Алексей Хобленко 15’
Алексей Хобленко 68’
Дмитрий Коркишко 90+7’
15’ Алексей Хобленко
45+3’ Анатолий Нуриев
68’ Алексей Хобленко
79’ Василий Пыняшко
90’ Анатолий Нуриев
90+7’ Дмитрий Коркишко
Встреча была принципиальной для обоих, ведь они располагались недалеко в турнирной таблице УПЛ. В первом тайме команды реализовали по одному пенальти, а вот вторая 45-минутка была более интересной.
Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением
Удаление Хобленко пособствовало продолжению камбэка Миная – забили Пиняшко и Нуриев. На 90+7 отличился Коркишко с пенальти, однако это не спасло днепрян. 3:2 - Минай обходит СК Днепр-1 и идет десятым, подопечные Йовичевича опускаются на 11 место.
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