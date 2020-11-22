Встреча была принципиальной для обоих, ведь они располагались недалеко в турнирной таблице УПЛ. В первом тайме команды реализовали по одному пенальти, а вот вторая 45-минутка была более интересной.

Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением

Удаление Хобленко пособствовало продолжению камбэка Миная – забили Пиняшко и Нуриев. На 90+7 отличился Коркишко с пенальти, однако это не спасло днепрян. 3:2 - Минай обходит СК Днепр-1 и идет десятым, подопечные Йовичевича опускаются на 11 место.