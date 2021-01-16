Голевая феерия с двумя пенальти в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Вест Бромвич – 2:3
16:36 - Читати українською
Вулверхэмптон уступил Вест Бромвичу в рамках 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
38’ Фбиу Силва
43’ Вилли Боли
Сэми Аджаи 52’
Матеус Перейра 56’
38’ Фбиу Силва
43’ Вилли Боли
52’ Сэми Аджаи
56’ Матеус Перейра
Блэк-Кантри дерби подарило болельщикам 5 голов. Сначала мячом с пенальти отличился Перейра, но Вулверхэмптон уже до перерыва вышел вперед – Силва сравнял после паса пяткой, а через несколько мгновений Боли быстро среагировал после подачи с углового.
Вулверхэмптон в сумасшедшем матче с пятью голами и двумя пенальти уступил Вест Бромвичу
Во второй 45-минутке Вест Бромвич сравнял усилиями Аджаи и вырвал победу благодаря второму точному выстрелу Феррейры с отметки. "Дрозды" с 11 очками расположились предпоследними, "волки" остались 14-ми из 22 зачетными баллами.
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