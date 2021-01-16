Вулверхэмптон уступил Вест Бромвичу в рамках 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Блэк-Кантри дерби подарило болельщикам 5 голов. Сначала мячом с пенальти отличился Перейра, но Вулверхэмптон уже до перерыва вышел вперед – Силва сравнял после паса пяткой, а через несколько мгновений Боли быстро среагировал после подачи с углового.

Вулверхэмптон в сумасшедшем матче с пятью голами и двумя пенальти уступил Вест Бромвичу

Во второй 45-минутке Вест Бромвич сравнял усилиями Аджаи и вырвал победу благодаря второму точному выстрелу Феррейры с отметки. "Дрозды" с 11 очками расположились предпоследними, "волки" остались 14-ми из 22 зачетными баллами.