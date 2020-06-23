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Голевая феерия Милана в видеообзоре матча против Лечче

00:50 - Читати українською
Голевая феерия Милана в видеообзоре матча против Лечче
Радость "россонери" / твиттер Милана

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Милан разгромил Лечче на выезде. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

53’ Марко Манкозу
 
Саму Кастильехо 26’
Джакомо Бонавентура 55’
Анте Ребич 57’
Рафаэль Леау 72’
26’ Саму Кастильехо
53’ Марко Манкозу
55’ Джакомо Бонавентура
57’ Анте Ребич
72’ Рафаэль Леау

Гости открыли счет на 26-й минуте усилиями Кастильехо, замкнувшего прострел Чалханоглу. "Желто-красные" забили в ответ еще до перерыва, но гол отменили из-за VAR.

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Правда, Лечче таки сравнял счет на старте второго тайма – Манкозу уверенно реализовал пенальти. Однако, дальше на поле была только одна команда. Миланцы сначала забили дважды в течение трех минут, когда Бонавентура удачно сыграл на добивании, а Ребич реализовал выход один на один с кипером. А затем хозяев добил Леау – молодой нападающий забил головой после подачи с фланга.

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