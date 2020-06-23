Голевая феерия Милана в видеообзоре матча против Лечче

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Милан разгромил Лечче на выезде. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Гости открыли счет на 26-й минуте усилиями Кастильехо, замкнувшего прострел Чалханоглу. "Желто-красные" забили в ответ еще до перерыва, но гол отменили из-за VAR.

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Правда, Лечче таки сравнял счет на старте второго тайма – Манкозу уверенно реализовал пенальти. Однако, дальше на поле была только одна команда. Миланцы сначала забили дважды в течение трех минут, когда Бонавентура удачно сыграл на добивании, а Ребич реализовал выход один на один с кипером. А затем хозяев добил Леау – молодой нападающий забил головой после подачи с фланга.

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