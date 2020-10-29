В матче 2-го тура Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед разгромил РБ Лейпциг. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В группе Н Манчестер Юнайтед камня на камне не оставил от РБ Лейпциг. В середине первого тайма счет открыл Мейсон Гринвуд. Довольно равная игра команд не предвещала разгрома, который, однако, начался с 76-й минуты.

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Рашфорд течение двух минут фактически снял вопрос о победителе в матче, а уже в добавленное время оформил хет-трик. Между голами Маркуса успел отметиться также Антони Марсьяль.

Как следствие, победа принесла манкунианцам 6 баллов и первое место в группе, РБ Лейпциг делит 2-3 место с ПСЖ, а замыкает квартет Истанбул Башакшехир – турки пока без очков.

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