"Кельты" открыли счет на 21-й минуте после углового – Тернбулл навесил, а Кристофер Жульен сбросил мяч в дальний угол. Однако, гости забили в ответ уже три минуты спустя. Это Языджи подобрал мяч после опрометчивой передачи защитника и прострелил на Жонатана Иконе – 1:1.

Сумасшедшая перестрелка и голасо Элнени в видеообзоре матча Дандолк – Арсенал

Статус-кво шотландцы восстановили на 28-й – Каллум Макгрегор уверенно реализовал одиннадцатиметровый за дурацкий фол против Фримпонга. Во второй половине команды обменялись голами. Сначала Тимоти Веа забил дебютный гол в еврокубках, удачно сыграв на добивании после штрафного. Но на 75-й Дэвид Тернбулл вырвал победу для Селтика – талант классно замкнул фланговый прострел Айера.

Лига Европы: Лестер спокойно выиграл группу Зари, Милан сбросил с первого места Лилль благодаря красивому голу Хауге