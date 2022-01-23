Металлист не оставил камня на камне от болгарской Славии. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Контрольные матчи 2021/22

Металлист – Славия София – 5:0

Голы: Подлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78

Уже на 2 минуте Подлепенец открыл счет во встрече благодаря ассисту Риаскоса, а Рязанцев после перерыва удвоил преимущество. Эффектным получился гол Мизюка, который добил мяч в ворота после того, как удар одноклубника через себя попал в крестовину. Мурза замкнул навес с углового, а точку во встрече поставил Сарапий.

Металлист уничтожил софийскую Славию в спарринге, отгрузив 5 мячей

Добавим, что следующим соперником харьковского клуба станет Слован Либерец (24 января). Также Металлист сыграет в спаррингах с польскими Радомяком и Вартой.