Голевая феерия без Коноплянки в обзоре матча Вердер – Шальке – 4:2

Бременский Вердер переиграл Шальке из Гельзенкирхена в матче 25-го тура Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Кобальтовые" открыли счет в первом тайме усилиями Эмболо, но "музыканты" отыгрались еще до перерыва.

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Во второй же половине игры Вердер забил еще трижды. В частности, Милот Рашица оформил дубль. В то же время Шальке забил лишь однажды – Эмболо сумел записать дубль и в свой актив.

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка просидел весь матч на скамейке запасных.