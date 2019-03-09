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Голевая феерия без Коноплянки в обзоре матча Вердер – Шальке – 4:2

11:21 20 Читати українською
Голевая феерия без Коноплянки в обзоре матча Вердер – Шальке – 4:2
Вердер – Шальке / ФК Вердер

Бременский Вердер переиграл Шальке из Гельзенкирхена в матче 25-го тура Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

31’ Милот Рашица
51’ Макс Крузе
73’ Милот Рашица
94’ Мартин Харник
 
Брель Эмболо 26’
Брель Эмболо 85’

"Кобальтовые" открыли счет в первом тайме усилиями Эмболо, но "музыканты" отыгрались еще до перерыва.

Шальке без Коноплянки проиграл Вердеру – 5-е поражение команды украинца в последних 6-ти матчах

Во второй же половине игры Вердер забил еще трижды. В частности, Милот Рашица оформил дубль. В то же время Шальке забил лишь однажды – Эмболо сумел записать дубль и в свой актив.

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка просидел весь матч на скамейке запасных.

Источник: MEGOGO
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