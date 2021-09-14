Голепад после перерыва и фантастический камбэк за 6 минут в видеообзоре матча Эвертон – Бернли
В рамках 4-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский Эвертон на своем поле одолел Бернли. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Самое интересное команды приберегли на второй тайм. На 53-й минуте Гудмундссон подал с угла штрафной, а Бен Ми головой пробил Пикфорда.
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"Ириски", однако, быстро пришли в себя. На 60-й Майкл Кин в чужой штрафной выпрыгнул выше всех и замкнул навес Таунсенда. Далее сам Андрос взялся за дело – вингер Эвертона решился на удар метров с 30-ти и снял паутину с левой девятки. А на 66-й минуте Дукуре пасом с собственной половины разрезал оборону "кларетовых", и Демарай Грей уверенно реализовал выход один на один с Поупом.
Эвертон уверенно победил Бёрнли, забив три гола за шесть минут – "ириски" поднялись в зону ЛЧ