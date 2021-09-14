Самое интересное команды приберегли на второй тайм. На 53-й минуте Гудмундссон подал с угла штрафной, а Бен Ми головой пробил Пикфорда.

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"Ириски", однако, быстро пришли в себя. На 60-й Майкл Кин в чужой штрафной выпрыгнул выше всех и замкнул навес Таунсенда. Далее сам Андрос взялся за дело – вингер Эвертона решился на удар метров с 30-ти и снял паутину с левой девятки. А на 66-й минуте Дукуре пасом с собственной половины разрезал оборону "кларетовых", и Демарай Грей уверенно реализовал выход один на один с Поупом.

Эвертон уверенно победил Бёрнли, забив три гола за шесть минут – "ириски" поднялись в зону ЛЧ