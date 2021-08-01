СК Днепр-1 без особых проблем разгромил Черноморец во 2-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Подопечные Йовичевича начали давить на одесситов уже с первых мгновений поединка, но забили лишь в конце первого тайма. Чуже отдал эффектный пас на Пихаленка, а тот пробил голкипера.

СК Днепр-1 уверенно переиграл Черноморец – одесситы второй раз подряд потерпели разгром, Адамюк забил шедевр

В одной из первых атак второй 45-минутки Дубко отметился автоголом. После Кравченко подал на Адамюка, который неожиданно пробил в падении через себя – получилось эффектно и результативно! Больше "спортклубовцы" не забивали, хотя и имели моменты.

Для СК Днепр-1 это первая победа в новом сезоне, Черноморец потерпел уже второй погром подряд со счетом 0:3.