Лион и Тулуза расписали ничью в матче 10 тура чемпионата Франции. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2022/23, 10-й тур

Лион – Тулуза – 1:1

Голы: Тете, 2 – Ратау, 67

Лион повел в счете на 2 минуте: Ляказетт отдал на Тете, который с линии штрафной пробил. Не обошлось без везения для звезды Шахтера – из-за рикошета от защитника мяч и голкипер полетели в разные углы. Отметим, что Тете отметился уже 5 голом (также 3 ассиста) в 10 матчах текущего сезона.

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Впрочем, "ткачи" не смогли удержать победу – Ратау во втором тайме спас для Тулузы ничью. Таким образом, Лион набрал 14 очков и расположился на седьмой строчке. Тулуза с 12 пунктами осталась одиннадцатой.

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