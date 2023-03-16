Гол Зинченко признан лучшим в Арсенале – уже вторая награда украинца за февраль
Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает собирать индивидуальные награды в Лондоне.
По итогам января и февраля 26-летний футболист был признан лучшим игроком "канониров". Теперь коллекция наград пополнилась званием автора самого красивого гола.
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Зинченко отличился в поединке против Астон Виллы (4:2). Это был его первый гол за Арсенал и в АПЛ в целом. За него проголосовало 40% респондентов. Второе место занял Букайо Сака (38%), а третье – Стина Блэкстениус (13%), представительница женской команды.
В этом сезоне в активе украинца, который стал одним из лидеров коллектива, 25 поединков за лондонцев (один мяч и два ассиста).
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