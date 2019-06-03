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Гол вингера Ренна признан лучшим в Лиге Европы 2018/19 – он играл против Динамо

08:00 40 Читати українською
Гол вингера Ренна признан лучшим в Лиге Европы 2018/19 – он играл против Динамо
Исмаила Сарр / Ренн

УЕФА опубликовал подборку из 10 лучших голов в розыгрыше Лиги Европы 2018/19.

Лучший гол турнира забил вингер Ренна Исмаила Сарр в ворота Яблонца в первом туре группового этапа. Игрок поймал мяч в воздухе и совершил удар невероятной силы.

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Заметим, что клуб Сарра – Ренн, был соперником киевского Динамо на групповом этапе второго по престижности клубного турнира Европы. Киевляне дважды переиграли французский клуб.

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Заметим, что в десятку лучших попали голы двух экс-игроков УПЛ: Торнике Окриашвили, выступавшего за Мариуполь и Черноморец и Давида Фопалы, который играл за Зарю.

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