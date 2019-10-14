Гол в ворота сборной Украины стал для Роналду 700-м в карьере

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отбора на Евро-2020 против Украины отметился своим юбилейным голом.

Гол с пенальти в ворота украинцев стал для Роналду 700-м в карьере, информирует Opta.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Португальский нападающий забил 5 мячей в родном Спортинге, 118 в Манчестер Юнайтед, 450 в Реале, 32 в Ювентусе и 95 в сборной. Всего он провел 974 игры в профессиональной карьере, в 458 из них он уходил с поля, имея хотя бы один гол в активе.

К слову, некоторые издания (например, испанская Marca) отмечали юбилей Роналду еще в предыдущем матче против Люксембурга.

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