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Гол в ворота сборной Украины стал для Роналду 700-м в карьере

14 октября 23:58 91 Читати українською
Гол в ворота сборной Украины стал для Роналду 700-м в карьере
Криштиану Роналду / Футбол 24

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отбора на Евро-2020 против Украины отметился своим юбилейным голом.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Гол с пенальти в ворота украинцев стал для Роналду 700-м в карьере, информирует Opta.

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Португальский нападающий забил 5 мячей в родном Спортинге, 118 в Манчестер Юнайтед, 450 в Реале, 32 в Ювентусе и 95 в сборной. Всего он провел 974 игры в профессиональной карьере, в 458 из них он уходил с поля, имея хотя бы один гол в активе.

К слову, некоторые издания (например, испанская Marca) отмечали юбилей Роналду еще в предыдущем матче против Люксембурга.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Португалия Португалия
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