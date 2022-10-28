Киевский клуб пропустил лучший гол 5-го игрового дня от АЕКа из Ларнаки.

Омри Альтман отмечает один из голов в ворота Динамо / фото из открытых источников

УЕФА назвал лучший гол 5-го тура Лиги Европы – им стал первый гол Альтмана в ворота Динамо.

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Хавбек отклеился от защитников "бело-синих" и ударом в стиле кунг-фу пробил под перекладину ворот Нещерета. В общем, Альтман оформил дубль в игре против киевлян.

Добавим, что Динамо и АЕК Ларнака расписали результативную ничью (3:3), что лишило "бело-синих" шансов на выход хотя бы в Лигу конференций.

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