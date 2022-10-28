Гол в стиле Ибрагимовича в ворота Динамо признали лучшим в туре Лиги Европы
13:56 - Читати українською
Киевский клуб пропустил лучший гол 5-го игрового дня от АЕКа из Ларнаки.
завершено
26’ Омрі Альтман
53’ Рафаэл Лопеш
72’ Омрі Альтман
Владислав Ванат 45’
Денис Гармаш 82’
Денис Гармаш 90+2’
26’ Омрі Альтман
45’ Владислав Ванат
53’ Рафаэл Лопеш
72’ Омрі Альтман
82’ Денис Гармаш
90+2’ Денис Гармаш
УЕФА назвал лучший гол 5-го тура Лиги Европы – им стал первый гол Альтмана в ворота Динамо.
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Хавбек отклеился от защитников "бело-синих" и ударом в стиле кунг-фу пробил под перекладину ворот Нещерета. В общем, Альтман оформил дубль в игре против киевлян.
Добавим, что Динамо и АЕК Ларнака расписали результативную ничью (3:3), что лишило "бело-синих" шансов на выход хотя бы в Лигу конференций.
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