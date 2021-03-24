Антуан Гризманн достиг важной отметки в матче отбора на чемпионат мира против Украины.

Форвард Барселоны забил свой 34 мяч и поравнялся с Давидом Трезеге на четвертой строчке бомбардиров сборной Франции.

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Впереди остались легендарные Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51), а между ними еще один нынешний игрок "трехцветных" – Оливье Жиру с 44 голами. Нападающий Челси огорчить Украину не смог и был заменен на 63 минуте.

Добавим, что в марте французы проведут еще два матча отбора на чемпионат мира – против Казахстана (28-го) и Боснии (31-го).

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