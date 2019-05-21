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Гол Таунсенда в ворота Манчестер Сити признан самым красивым в сезоне АПЛ

21 мая 16:43 299 Читати українською
Гол Таунсенда в ворота Манчестер Сити признан самым красивым в сезоне АПЛ
Андрос Таунсенд / beIN SPORTS

Гол полузащитника Кристал Пэлас Андроса Таунсенда в матче 18-го тура АПЛ против Манчестер Сити признан лучшим в сезоне.

Андрос Таунсенд выиграл награду Carling Goal сезона 2018/19 за невероятный гол с дальней дистанции в ворота Манчестер Сити в матче 18-го тура, передает официальный твиттер АПЛ.

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Полузащитник Кристал Пэлас после отскока ударом в одно касание из-за пределов штрафной поразил ворота Эдерсона.

"Мы заработали стандарт, мяч отлетел из штрафной и я решил, что мне следует пробить. Я не задумывался, насколько этот гол красивый. Мне казалось, что это лишь гол из-за пределов штрафной и ничего больше, пока я не увидел его в повторе", – прокомментировал свой гол Таунсенд в комментарии сайту АПЛ.

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