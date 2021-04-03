Гол Тайсона и "подарок" Исенко в видеообзоре матча Шахтер U-21 – Ворскла U-21
14:52 - Читати українською
Дубль Шахтера одолел сверстников из Ворсклы со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Павел Исенко уже на 2 минуте "привез" гол на собственные ворота, отдав опрометчивый пас в своей штрафной площадке. Чирук выжал максимум из момента. За несколько мгновений Кравчук сравнил ситуацию на табло.
Тайсон победным голом дебютировал за дубль Шахтера – антигероем встречи стал молодой кипер Ворсклы
Во второй 45-минутке взятием ворот отметился Тайсон, который начал встречу с первых минут. Бразилец прошил голкипера почти по центру после элегантного паса пяткой. Позже поперечина спасла Исенко от удара Тайсона. В итоге минимальная победа "горняков" 2:1.
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