Дубль Шахтера одолел сверстников из Ворсклы со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Павел Исенко уже на 2 минуте "привез" гол на собственные ворота, отдав опрометчивый пас в своей штрафной площадке. Чирук выжал максимум из момента. За несколько мгновений Кравчук сравнил ситуацию на табло.

Тайсон победным голом дебютировал за дубль Шахтера – антигероем встречи стал молодой кипер Ворсклы

Во второй 45-минутке взятием ворот отметился Тайсон, который начал встречу с первых минут. Бразилец прошил голкипера почти по центру после элегантного паса пяткой. Позже поперечина спасла Исенко от удара Тайсона. В итоге минимальная победа "горняков" 2:1.