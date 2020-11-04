Митьюлланд не справился с Аяксом в матче 3 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор поединка.

Аякс сверхмощно начал матч, открыв счет на первой минуте усилиями Антони. Второй гол Митьюлланд "привез" себе сам. Голкипер взял мяч в руки после передачи партнера, и арбитр зафиксировал нарушение правил. Тадич свободным ударом с линии вратарской "прошил" датскую стену.

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Хозяева быстро отыграли один гол, однако в дальнейшем поединок перешел в более спокойное русло. Команды не забивали, поэтому Аякс поехал домой с тремя очками.