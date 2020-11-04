Гол свободным ударом с 5 метров в видеообзоре матча Митьюлланд – Аякс – 1:2
10:57 - Читати українською
Митьюлланд не справился с Аяксом в матче 3 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
Антони 1’
Душан Тадич 13’
1’ Антони
13’ Душан Тадич
Аякс сверхмощно начал матч, открыв счет на первой минуте усилиями Антони. Второй гол Митьюлланд "привез" себе сам. Голкипер взял мяч в руки после передачи партнера, и арбитр зафиксировал нарушение правил. Тадич свободным ударом с линии вратарской "прошил" датскую стену.
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Хозяева быстро отыграли один гол, однако в дальнейшем поединок перешел в более спокойное русло. Команды не забивали, поэтому Аякс поехал домой с тремя очками.
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