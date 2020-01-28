Гол Супряги не спас СК Днепр-1, Десна и Мариуполь расписали мировые с австрийцами: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы провели свои очередные товарищеские матчи на зимних сборах.
Товарищеские матчи
Десна – Хартберг – 1:1
Голы: Филиппов, 47 –?
СК Днепр-1 – Богеминас – 1:2
Голы: Супряга, 47 – Ваничек, 54, Кейта, 90+1
Санк-Пёльтен – Мариуполь – 1:1
Голы: Кван, 90+6 – Фомин, 58 (п)
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Мариуполь в заключительном матче первого турецкого сбора сыграл вничью с австрийским Санкт-Пёльтеном. Единственный гол в составе приазовцев забил Руслан Фомин, который вернулся на поле после декабрьской травмы.
Десна сыграла в аналогичную ничью (1:1) с другим австрийским клубом – Хартбергом. За украинцев голом отметился Александр Филиппов.
СК Днепр-1 не удержал положительный результат против чешского Богеминаса. Днепряне вышли вперед в начале второго тайма благодаря голу Владислава Супряги, но умудрились проиграть поединок, причем решающий мяч команда Дмитрия Михайленко пропустила уже в компенсированное время.
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