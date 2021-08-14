"Было трудно из-за того, что я долгое время не чувствовал игрового ритма, плюс новая тактика и совсем другая игра центральных защитников. Признаюсь, немного трудно в плане работы с мячом, но матчи для того и существуют. Буду в дальнейшем оттачивать эти навыки в тренировочном процессе. Рад снова вернуться на поле.

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сказал Степаненко, что он забьет, так как вычитал, что вчера был день левши. Говорю: "Ты левша – должен забить". Как раз перед этим угловым Тарас должен был бежать на ближнюю штангу, а мне надо было запирать. Решили поменяться – хорошо, что сработало. Поздравляю его", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне Шахтер обыграл Металлист 1925 в рамках 4-го тура УПЛ. Первый гол во встрече забил Тарас Степаненко, а закрепил преимущество "горняков" Лассина Траоре, отметившись в конце матча.

Шахтер уверенно победил Металлист 1925, сравнявшись с Динамо в УПЛ