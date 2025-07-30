Гол Смолякова не помог Лос-Анджелесу, команда Чеберко уступила в серии пенальти, Синчук победил
Состоялись очередные матчи Кубка лиг. Результаты и видеообзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок лиг
Монреаль – Леон – 1:1 (по пен. 7:6)
Голы: Овусу, 62 – Мори, 11
Лос-Анджелес – Масатлан – 1:1 (по пен. 10:11)
Голы: Мартинес, 29 – Гомес, 31
Толука – Коламбус Крю – 2:2 (по пен 4:2)
Голы: Паулинью, 71, 80 – Росси, 11 (пен), Арфстен, 48
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За океаном состоялись матчи Кубка лиг. Синчук вышел в стартовом составе Монреаля на матч против мексиканского Леона. В основное время команды сильнейшего не определили, а в серии пенальти канадцы были точнее. Синчук отыграл 65 минут. Украинец создал несколько голевых моментов, точность его передач составила 71%, а также Геннадий выиграл пять единоборств.
Коламбус Крю противостоял Тулуке. Мексиканцы в концовке второго тайма перевернули игру. Паулинью помог двумя голами совершить камбэк своей команде. Толука в серии пенальти одержала победу. Евгений Чеберко провел на поле 90 минут, а перед серией пенальти его заменили. Украинец выиграл пять дуэлей, совершил два перехвата, восемь раз вернул потерянный мяч, имеет три успешных отбора.
Лос-Анджелес тоже не смог выявить сильнейшего за 90 минут в матче против Масатлана, сыграв 1:1 в основное время. Серия пенальти затянулась до 11 ударов. Артем Смолякав вышел с первых минут и принял участие в пробитии 11-метровых. Украинец точно пробил с отметки. Впрочем, Лос-Анджелес проиграл.