Александрия минимально обыграла Левый Берег в матче 22-го тура УПЛ, который состоялся 29 марта 2025 года. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Подопечные Руслана Ротаня уверенно начали игру и смогли забить при первом опасном моменте в матче. На 14-й минуте Кравченко подал угловой, а Смирный выиграл борьбу в штрафной и пробил головой в ближний угол ворот Механива.

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Первая половина игры прошла с определенным преимуществом Александрии, однако без большого количества опасных атак. Во втором тайме Александрия первый хороший момент снова создали гости. Смирный отдал пас на Беззера, тот смог отклеиться от двух защитников и попал в стойку.

В последние минуты игры Левый Берег начал активнее создавать возможности для взятия ворот, лучший шанс забить возник на 81-й минуте – Галас сделал подачу в штрафную соперника, а Андрей Ризнык не сумел попасть по мячу с убойной позиции. В итоге, Александрия побеждает, и остается на второй позиции с 50-ю очками, Левый Берег –11-ый.