Сборная Украины U-20 расписала ничью против сверстниц Панамы (1:1) в матче второго тура ЧМ-2025. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Украина не смогла одолеть Панаму во втором туре чемпионата мира U-20. Уже на старте встречи “сине-желтые” получили право на пенальти. Александр Пищур не смог переиграть голкипера, но арбитр заметил нарушение правил вратарем, поэтому назначил перебивание.

После этого к отметке подошел Геннадий Синчук, который и открыл счет во встрече. Панамцы все же сподобились на ответный мяч – Эррера сравнял на 36-й минуте. Украинцы пытались одержать победу, но во втором тайме так и не смогли вырвать 3 зачетных балла – 1:1.

