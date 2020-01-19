Гол Селезнева помог Бурсаспору обыграть Карагюмрюк и подняться на третье место

Бурсаспор вырвал победу над Карагюмрюком в рамках 18-го тура второго дивизиона чемпионата Турции.

Турция. Второй дивизион, 18 тур

Бурсаспор – Карагюмрюк – 2:1

Голы: Селезнев, 9, Канатсызкуш, 90+2 – Ндао, 63

Селезнев эффектным ударом забил свой первый гол в 2020 году

Селезнев появился в стартовом составе своей команды и уже на 9-й минуте открыл счет в матче. Однако гостям удалось восстановить равновесие в середине второй половины. Бурсаспор сумел вырвать победу уже в компенсированное арбитром время.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне Селезнев сыграл за свой клуб 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции, забив пять голов.

После 18-и туров Бурсаспор имеет в своем активе 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второй строчки, которая гарантирует автоматическое повышение в классе, всего на один пункт.