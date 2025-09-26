Ганс-Дитер Флик одержал свою 50-ю победу всего в 67 играх во главе Барселоны во всех соревнованиях (при 8 ничьих и 9 поражениях). Тем самым он стал третьим по скорости тренером, достигшим этого рубежа в истории клуба после Луиса Энрике (60 в 2015 году) и Эленио Эрреры (64 в 1959 году).

Ла Лига, турнирная таблица: Барселона не отпускает Реал, Атлетико поднял голову, Ванат и Цыганков на дне

Этот матч начался для Барселоны не лучшим образом – гости пропустили почти с центра поля от Альберто Рейны. Исправить ситуацию "блаугранас" смогла уже после перерыва – вместе с защитниками Эриком Гарсией и Рональдом Араухо отличился Роберт Левандовски.

Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру