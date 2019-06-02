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Гол Роналду в ворота Манчестер Юнайтед признан лучшим в Лиге чемпионов 2018/19

2 июня 22:38 124 Читати українською
Гол Роналду в ворота Манчестер Юнайтед признан лучшим в Лиге чемпионов 2018/19
Криштиану Роналду / УЕФА

УЕФА назвал десятку лучших голов в Лиге чемпионов 2018/19.

Лучшим признан гол Кришиану Роналду в ворота Манчестер Юнайтед еще на групповом этапе турнира. Следует заметить, что это взятие ворот было первым для португальца в этом турнире за Ювентус.

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В матче 4 тура групового этапа Лиги чемпионов Криштиану Роналду ворвался в штрафную и с лету пробил под перекладину ворот Давида Де Хеа.

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Заметим, что вторым стал гол Месси в ворота Ливерпуля в 1/2 финала Лиги чемпионов, третье – взятие ворот Баварии в исполнении Садио Мане в 1/8 финала.

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