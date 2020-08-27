Забитый мяч португальца в ворота Лиона в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов признан самым красивым за весь розыгрыш турнира в сезоне 2019/20, сообщает официальный аккаунт УЕФА в твиттере.

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Второе место занял Забитцер с голом в ворота Зенита, а третьим стал Куадрадо, который красиво поразил ворота Атлетико. Также в топ-5 попали Суарес и Гнабри благодаря голам в ворота Интера и Лиона соответственно.

Напомним, Ювентус с Роналду в составе вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, а сам Криштиану отметился дублем в ворота французов.

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