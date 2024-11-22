Аль-Наср проиграл Аль-Кадидисии (1:2) в 11 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор игры - в этой новости на Футбол 24.

Саудовская Аравия, 11 тур

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Криштиану, 32 – Киньонес, 37, Обамеянг, 50

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Новичок чемпионата встречался с одним из лидеров. Аль-Наср в первом растратил, хотя создал несколько качественных моментов, из которых реализовать удалось лишь один. Криштиану Роналду быстро сориентировался после паники в штрафной соперника. Впрочем, радость была не долгой. Аль-Кадисия через пять минут сравняла.

После перерыва гости вышли вперед благодаря голу экс-форварда Арсенала Обамеянга. Он головой переправил мяч после передачи Киньйонеса. К слову, Пьер-Эмерик забил свой шестой гол в чемпионате.

Аль-Наср имеет 22 очка и находится на третьем месте. Победа позволила Аль-Кадисии набрать такое же количество очков.

¡Asistencia de Julian Quiñones y cabezazo de Aubameyang para poner a ganar Al Qadsiah sobre Al Nassr!#LIGASAUDÍxWIN pic.twitter.com/yU39Sn4lnp — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2024