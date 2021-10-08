Гол Рамиреса прервал "сухую" серию сборной Бразилии – форвард Динамо посвятил историческое достижение отцу
Легионер Динамо Эрик Рамирес отметился интересным достижением в матче с пентакампеонами.
Как известно, в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Венесуэлы на своем поле принимала Бразилию и уступила со счетом 1:3.
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За хозяев забил нападающий Динамо Эрик Рамирес, поразив ворота соперника ударом головой.
Интересно, что кроме того, что этот гол стал дебютным для представителя чемпиона Украины в составе сборной Венесуэлы, он прервал историческую серию бразильцев, которые не пропускали в последних шести матчах отбора ЧМ-2022. Это была самая длинная "сухая" серия в истории отборочных турниров Южной Америки.
К слову, Рамирес стал также вторым игроком, которому понадобилась наименьшее количество минут (216) в истории национальной команды, чтобы забить гол сборной Бразилии. После завершения матча Эрик поднялся на трибуну и подарил историческую футболку своему отцу.
Напомним, 22-летний форвард Динамо в составе сборной Венесуэлы провел четыре матча и забил один гол.
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