Как известно, в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Венесуэлы на своем поле принимала Бразилию и уступила со счетом 1:3.

Рамирес забил Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022 – гол форварда Динамо не помог Венесуэле выстоять против "селесао"

За хозяев забил нападающий Динамо Эрик Рамирес, поразив ворота соперника ударом головой.

¡GOOOOOOLLL DE ERIC RAMÍREZ!



Así fue el gol de @erickley09 al minuto 11 para abrir el marcador del partido en el Olímpico de la UCV.



Venezuela 1-0 Brasil.pic.twitter.com/DbZMiCfO1h — El Mundo es un Balón (@mundounbalon) October 7, 2021

Интересно, что кроме того, что этот гол стал дебютным для представителя чемпиона Украины в составе сборной Венесуэлы, он прервал историческую серию бразильцев, которые не пропускали в последних шести матчах отбора ЧМ-2022. Это была самая длинная "сухая" серия в истории отборочных турниров Южной Америки.

6 - Eric Ramírez's goal for Venezuela has ended Brazil's sequence of six consecutive clean sheets in the South American WCQ; the longest of any team in the history of the tournament. Unexpected. — OptaJoao (@OptaJoao) October 7, 2021

К слову, Рамирес стал также вторым игроком, которому понадобилась наименьшее количество минут (216) в истории национальной команды, чтобы забить гол сборной Бразилии. После завершения матча Эрик поднялся на трибуну и подарил историческую футболку своему отцу.

Напомним, 22-летний форвард Динамо в составе сборной Венесуэлы провел четыре матча и забил один гол.

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